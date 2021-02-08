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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

استمرار أعمال تأهيل وتبطين ترعة النعامنة في منيا القمح (صور)

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:42 م
تأهيل وتبطين ترعة
تأهيل وتبطين ترعة النعامنة
رضوي عبدالغني
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تحرص الدولة المصرية دائما على الاهتمام بتطوير البنية التحتية للارتقاء بمستوى الخدمات المتكاملة المقدمة للمواطنين من أجل التطوير والحفاظ على مياه الري.

وتابع محمود المرسي رئيس مركز ومدينة منيا القمح، أعمال التأهيل والتبطين الجارية بترعة النعامنة حتى بني صالح بقرية السعديين، وذلك للحفاظ على مياه الري من الهدر وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

وشدد المرسي، على رئيس الوحدة المحلية بقرية السعديين بمتابعة أعمال التأهيل والتبطين لترعة النعامنة والوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ بها بناءً على توجيهات الرئيس السيسي، في البدء في المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، على أن ينتهى خلال عامين.
استمرار أعمال تأهيل وتبطين ترعة النعامنة في منيا القمح (صور)
استمرار أعمال تأهيل وتبطين ترعة النعامنة في منيا القمح (صور)
استمرار أعمال تأهيل وتبطين ترعة النعامنة في منيا القمح (صور)
استمرار أعمال تأهيل وتبطين ترعة النعامنة في منيا القمح (صور)
استمرار أعمال تأهيل وتبطين ترعة النعامنة في منيا القمح (صور)
استمرار أعمال تأهيل وتبطين ترعة النعامنة في منيا القمح (صور)
استمرار أعمال تأهيل وتبطين ترعة النعامنة في منيا القمح (صور)
استمرار أعمال تأهيل وتبطين ترعة النعامنة في منيا القمح (صور)

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