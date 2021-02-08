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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصفدى: إسرائيل تقوض عمليات السلام والمستوطنات انتهاك صريح

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:06 م
أيمن الصفدى
أيمن الصفدى
مروة عنبر
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شكر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدى، الوزراء العرب لتلبية دعوة المملكة الأردنية ومصر عقد جلسة غير عادية لبحث الأوضاع العربية ودعم القضية الفلسطينية.

وأضاف الصفدى فى كلمته اليوم فى اجتماع وزراء الخارجية العرب، أن القضية الفلسطينية هى قضيتنا المركزية الأولى وأساس الصراع وأساس السلام العادل الذى تقوض قوات الاحتلال الإسرائيلى فرص تحقيقه.

وتابع الصفدى: نحتاج لتحرك عربى لإسناد الأشقاء الفلسطينين، وإيجاد أفق حقيقى لتحقيق السلام، وعودة قرارات الرباعي الدولية، خاصة مع بدء عمل الإدارة الأمريكية الجديدة، والعمل معها إيجابيًا.

وشدد الصفدى على ضرورة إيجاد تحرك مشترك لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وحقيقية للتوصل لحل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وأشار الصفدى إلى أن المستوطنات خرق واضح لقرارات الشرعية الدولية وانتهاك صريح لمبادرات السلام.

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