معارض تركي يقدم استقالته من حزب «الشعب الجمهوري»

أعلن السياسي التركي البارز، محرم إنجة، عن استقالته من حزب "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة، متعهدًا بتشكيل حزبه السياسي بعد صراع طويل مع زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو.وقال إنجة، الذي كان منافسًا لأردوغان في انتخابات الرئاسة 2018، خلال مؤتمر صحفي، الإثنين: "سأقدم استقالتي على الفور، وسأرسل شرحًا مفصلًا لقراري إلى مقر الحزب احترامًا لعضويتي البالغة 42 عاما".وشدد على أن حزب الشعب الجمهوري يشهد انجرافات أيديولوجية، وأن فجوة كبيرة تشكلت بين قاعدة الحزب وأعضائه.وتابع إنجة: أعلم أنني اليوم عند مفترق طرق، لقد عملت على جميع المستويات منذ 42 عامًا، ما زلت كماليًا، جمهوريًا، مخلصًا للقيم التأسيسية، من ناحية أخرى، بينما قام قادة الحزب بالافتراء على أبناء الحزب، التقطوا الصور جنبًا إلى جنب مع الأشخاص الذين يقاتلون ضد حزب الشعب الجمهوري، ذهب حزب أتاتورك، حزب الشعب الجمهوري الآن حزب تواقيع".