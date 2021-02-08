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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

معارض تركي يقدم استقالته من حزب «الشعب الجمهوري»

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:43 م
السياسي التركي البارز
السياسي التركي البارز محرم إنجه
منار أحمد
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أعلن السياسي التركي البارز، محرم إنجة، عن استقالته من حزب "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة، متعهدًا بتشكيل حزبه السياسي بعد صراع طويل مع زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو.

وقال إنجة، الذي كان منافسًا لأردوغان في انتخابات الرئاسة 2018، خلال مؤتمر صحفي، الإثنين: "سأقدم استقالتي على الفور، وسأرسل شرحًا مفصلًا لقراري إلى مقر الحزب احترامًا لعضويتي البالغة 42 عاما".

وشدد على أن حزب الشعب الجمهوري يشهد انجرافات أيديولوجية، وأن فجوة كبيرة تشكلت بين قاعدة الحزب وأعضائه.

وتابع إنجة: أعلم أنني اليوم عند مفترق طرق، لقد عملت على جميع المستويات منذ 42 عامًا، ما زلت كماليًا، جمهوريًا، مخلصًا للقيم التأسيسية، من ناحية أخرى، بينما قام قادة الحزب بالافتراء على أبناء الحزب، التقطوا الصور جنبًا إلى جنب مع الأشخاص الذين يقاتلون ضد حزب الشعب الجمهوري، ذهب حزب أتاتورك، حزب الشعب الجمهوري الآن حزب تواقيع".

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