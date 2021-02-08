اليمن: استهداف «الحوثي» للأحياء السكنية دليل جديد على أنها لا تؤمن بالسلام

أكد رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبد الملك، أن هجمات ميليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة على الأحياء السكنية في مأرب والجوف، بالتزامن مع الدعوات والتحركات الدولية والأممية لإيجاد حل سياسي، يقدم دليلا جديدا للمجتمع الدولي أن هذه الميليشيات لا تؤمن بالسلام وماضية في تنفيذ أجندة إيران التخريبية في المنطقة.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين مع محافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية؛ حيث قدم التعازي في الضحايا المدنيين الذين استشهدوا جراء هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية المتصاعدة من قبل الميليشيات الحوثية، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.واستعرض الطرفان مجمل التطورات في المحافظة في الجوانب العسكرية والأمنية والخدمية والتنموية وما تبذله السلطة المحلية من جهود للتعامل معها.وقال عبد الملك إن الحكومة، وبتوجيهات من الرئيس اليمني القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبدربه منصور هادي، تضع في أولى أولوياتها تقديم كامل الدعم للجيش الوطني والمقاومة ورجال القبائل في هذه المعركة المصيرية حتى استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.من جانبه، أعرب محافظ مأرب عن تقديره للدعم الذي تقدمه الحكومة للسلطة المحلية بالمحافظة للقيام بواجباتها ومسؤولياتها، مشيرا إلى استقرار الأوضاع الأمنية والخدمية والتنموية.