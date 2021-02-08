انتخابات المحامين الفرعية.. عادل صادق أبو الشباب نقيبا لسوهاج

أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة لمحامي مصر، نتائج انتخابات نقابة سوهاج الفرعية.وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 7590 عضوا، وبلغ عدد الحاضرين 4120 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد عادل صادق حسن أبو الشباب نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 2446 صوتا.وفوز محمد صلاح أحمد فؤاد عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 718 صوتا.كما فاز بمقعد العضوية كل من:1- أحمد دياب أحمد علي 2311 صوتا.2- أحمد محمد عبد الحميد محمد 2033 صوتا.3- يسري أحمد عبد المطلب 1855 صوتا.4- أبو مدين مهدي محمد 1839 صوتا.5- علاء محمد علي قاسم 1700 صوتا.6- عبد الرحمن شكر خلف 1544 صوتا.7- رفعت محمد محمد عبد العال 1537 صوتا.8- حسام الدين حسن محمد إسماعيل 1382 صوتا.9- أحمد محمد أبو حساب عبد اللطيف 1212 صوتا.10- محمد جبريل نصر الدين همام 1079 صوتا.11- عبد الفتاح أحمد مرسي عبد المغيث 1068 صوتا.12- وليد كمال حامد محمد 982 صوتا.بينما لم يوافق على الميزانية 2811 عضوا.