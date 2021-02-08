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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اتفاقية تعاون بين هيئة الانتخابات الفلسطينية ومؤسسات الإعلام

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:32 م
الوزير أحمد عساف
الوزير أحمد عساف
مروة عنبر
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وقع الوزير أحمد عساف، المشرف العام على الإعلام الرسمي في فلسطين، ورئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون مشترك، لضمان سير التغطية الإعلامية للانتخابات المقبلة.

وقدم الوزير خلال توقيع الاتفاقية بمقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في رام الله، شرحا مفصلا حول دور الإعلام الرسمي قبيل وأثناء العملية الانتخابية، والتي تبدأ بتوعية الجمهور بضرورة التسجيل، وممارسة حقهم في الانتخابات، والدور الرقابي الذي يقوم به الإعلام من خلال متابعة القوائم، ومدى التزامها بالقانون، ومساءلة كافة المرشحين أثناء الدعاية الانتخابية التي سيكون فيها الاعلام الرسمي الفلسطيني على مسافة واحدة من الجميع، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

من جانبه، قدم رئيس لجنة الانتخابات المركزية، الشكر لمؤسسة الإعلام الرسمي على دوره الهام في كافة المجالات خاصة ملف الانتخابات المقرر إجراؤها في الأشهر المقبلة، وأهمها إفساح المجال أمام الجميع ليعرض برنامجه الانتخابي للجمهور الفلسطيني، من خلال كافة مكونات الإعلام الرسمي.

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