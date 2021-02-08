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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

انتخابات «المحامين»الفرعية.. جمال فرج نقيبا لجنوب الجيزة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:29 م
انتخابات
انتخابات
محمد جعفر
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أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة لمحامي مصر، نتائج انتخابات نقابة جنوب الجيزة الفرعية، مشيرة إلى أن عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة 19208 عضوا، وبلغ عدد الحاضرين 4248 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

وقد أعلنت اللجنة القضائية فوز جمال عمر عبد الفتاح فرج، نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 2279 صوتا.

وفوز محمد صلاح حسين عودة، عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 740 صوتا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:
1- أشرف عبد الله أحمد إبراهيم 2524 صوتا.
2- ضيف الله صدقي الطيب محمد 2055 صوتا.
3- جمال سعيد سليمان زايد 1826 صوتا.
4- أحمد صابر عبد الفتاح حسن 1812 صوتا.
5- أحمد محمد أحمد منصور 1811 صوتا.
6-عماد حسين محمد علي 1795 صوتا.
7- جمعة سيد أمين رشوان 1623 صوتا.
8-محمد سيد محمود محمد الفخراني 1419 صوتا.
9-جمال مختار علي محمد شمس 1287 صوتا.
10- محمود سعد الدين عبد العال. 1248 صوتا.

بينما لم يوافق على الميزانية 2151 عضوا.

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