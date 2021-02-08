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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وكيل «عربية النواب» يشيد بحوار الفصائل الفلسطينية بالقاهرة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:25 م
النائب عباس السادات،
النائب عباس السادات، عضو مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أشاد النائب عباس السادات، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة الشؤون العربية بالبرلمان، بالحوار الفلسطيني الذي يتم الآن في القاهرة برعاية الدولة المصرية لضمان إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمقررة في 22 مايو، و31 يوليو 2021، مؤكدًا أنها بدأيه الطريق الصحيح لتوحيد المسار الفلسطيني وبناء رؤية وطنية بين كل الفصائل.

وأشار وكيل لجنة الشؤون العربية بالبرلمان، إلى أن القضية الفلسطينية تحتل أولى الأولويات لدى الدولة المصرية منذ اليوم الأول وحتى الآن على المستوى الحكومي والشعبي، ولن يتوقف هذا الاهتمام حتى يتم حل القضية الفلسطينية بشكل عادل ومنصف يحمى حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح "السادات" أنه يجب على الفصائل الفلسطينية نبذ الخلافات والانقسامات وتوحيد الجبهة الداخلية حتى يتم تكريس جميع الجهود لتحريك المياه الراكدة في ملف حل الدولتين، لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الذي تحمل الكثير منذ الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن وفى ظل تغيرات إقليمية ودولية كبيرة.

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