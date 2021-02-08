الأنبا عمانوئيل يترأس قداس المناولة الاحتفالية

احتفلت كنيسة القديس يوسف للأقباط الكاثوليك بالغردقة، بالمناولة الإحتفالية، حيث ترأس صلاة القداس صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك.وشارك نيافته القمص يؤانس أديب، راعي الكنيسة، ووكيل مطرانية طيبة للأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر.وفي سياق آخر أثناء الزيارة الرعوية لصاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك لمدينة الغردقة، قام نيافته بتقديم التهنئة للواء سليمان شتا، لتعيينه مدير أمن البحر الأحمر.وكان بصحبة نيافته القمص يؤانس أديب، راعي كنيسة القديس يوسف للأقباط الكاثوليك بالغردقة، ووكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، وذلك بحضور الحكمدار أحمد عبد العزيز.