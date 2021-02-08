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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران ترفض الوساطة الفرنسية لإحياء الاتفاق النووي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:55 م
النووي
النووي
منار أحمد
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رفضت ايران، اليوم الاثنين، الوساطة الفرنسية بين ايران والولايات المتحدة الامريكية، لأحياء الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، مشيرة إلي أن الاتفاق لا يحتاج إلي وسطاء.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة خلال مؤتمر صحفي، إنه "إذا كان الأمريكيون يريدون التصرف بحكمة فنحن لا نوقفهم بل سنرحب بهم ونشجعهم، مضيفا الاتفاق النووي لا يحتاج وسطاء، كل شيء دون في هذه الاتفاقية الدولية، ونوقش حتى الفواصل حين صياغة هذا الاتفاق، بحسب موقع " العربية نت".

واتهم خطيب زاده الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاق بانتهاكه، قائلا "هم الطرف الذي يجب أن يعود إلى التزاماته وليس نحنن وتابع يمكن لأوروبا أن تلعب دورًا تاريخيًا وصحيحًا للغاية من خلال الوفاء بالتزاماتها وإبعاد نفسها عن التصور القائل بأنها تستطيع استخدام أدوات الضغط اللاإنسانية التي خلقتها إدارة ترامب، لأن هذه السياسة قد فشلت".

كما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن طهران ستعلق تنفيذ البروتوكول الإضافي إذا لم تعد أطراف الاتفاق إلى التزاماتها".

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