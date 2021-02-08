وزير العدل يصرف مكافأة لموظفي الشهر العقاري العمالين بالفترة المسائية

يتابع المستشار عمر مروان وزير العدل، مع مساعده لشئون الشهر العقارى والتوثيق، أعمال مكاتب الشهر العقاري بالجمهورية في إطار التطوير الذي تقوم به الوزارة لحل مشكلة التكدس.ووافق وزير العدل على صرف مكافأة العمل بالفترة المسائية بالشهر العقاري والتوثيق للموظفين بعد موافقة رئاسة الوزراء والمالية.وأصدر مروان مطلع العام الماضي، قرارا بأن تعمل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لفترة إضافية ثانية مدتها 3 ساعات من الساعة الرابعة والنصف حتى السابعة والنصف مساءً طيلة أيام الأسبوع عدا الجمعةونص القرار، على أن يحصل الأعضاء الفنيين والإداريين والجهاز الإشرافي على 75 جنيها، والموظفيين الكتابيين والفنيين على 60 جنيها، وعمال الخدمة المعاونة والحرفيين على 51 جنيه، وذلك مقابل اليوم الواحد بالفترة الإضافية الثانية "الجديدة" وذلك شريطة حضور الفترة المسائية الأولى.