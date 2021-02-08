حبس صاحب محل شرع فى قتل صديقه بالجيزة

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة بحبس صاحب محل، لاتهامه بالشروع في قتل صديقه، بسبب خلافات سابقة بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيق. وكشفت التحقيقات أن المتهم تسبب في إصابة المجنى عليه بكسر بالجمجمة، ونزيف بالمخ.تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نقل شاب إلى المستشفى، مصاب بكسر بالجمجمة، نزيف بالمخ، في حالة صحية حرجة، نتيجة الاعتداء عليه بعصا خشبية.بإجراء التحريات تبين أن صاحب محل، صديق المجني عليه، وراء ارتكاب الواقعة، بسبب خلافات بينهما، حيث اعتدى عليه بعصا خشبية برأسه، مما أسفر عن إصابته.عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات بينهما، فحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.