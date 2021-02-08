نائب محافظ القاهرة يتفقد مكتب بريد الزاوية الحمراء ومدرسة السيدة خديجة

قام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بحضور رئيس حى الزاوية الحمراء بالمرور بنطاق الحى وتفقد مكتب بريد الزاوية الحمراء وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.وأكد نائب محافظ القاهرة على موظفي الخدمة بتسهيل الإجراءات على المواطنين وحسن المعاملة.كما قام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بحضور رئيس حى الزاوية الحمراء بالمرور بنطاق الحى وقام بزيارة مدرسة السيدة خديجة الثانوية التجارية بنات بحى الزاوية الحمراء وذلك لمتابعة أعمال التطوير الجارية داخل المدرسة وأكد سيادته على متابعة أعمال التطوير بالمدارس وجارى المتابعة.