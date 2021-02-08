كنيسة القديسين بالإسكندرية تحتفل بذكرى التأسيس بقداس مسبق الحجز

هنأت كنيسة القديسين مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء بالإسكندرية، متابعيها بعيد تكريس أول كنيسة بعروس البحر المتوسط على اسم شفيع الكنيسة البابا بطرس خاتم الشهداء.وقالت الكنيسة، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه بهذه المناسبة أقامت الكنيسة عشية العيد، أمس الأحد، في السابعة مساءً دون حجز مسبق.وأكدت الكنيسة في بيانها أن قداس العيد الذي تم تنظيمه في السابعة والنصف، من صباح اليوم، فقد جاء بالحجز مسبقًا.