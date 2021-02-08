رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

23 فبراير.. الحكم في دعوى تعويض ميريهام هشام 10 ملايين جنيه

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:37 م
ميريهام هشام وتامر
ميريهام هشام وتامر أمين
عادل عبد العال
طباعة
حجزت المحكمة الاقتصادية نظر دعوى تطالب إحدى الشركات بدفع تعويض قدره 10 ملايين جنيه لصالح ميريهام هشام، بسبب فيديو الإعلامي تامر أمين الذي يحمل إساءات لها وسب وقذف والتشهير بها وعدم حذف الفيديو من على اليوتيوب، وفقا لصحيفة الدعوى، وذلك لجلسة 23 فبراير للحكم.

وتضمنت صحيفة الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس أنه في عام 2019 وأثناء عرض الإعلامي تامر أمين لبرنامجه تم التطرق إلى مشكلة المدعية مع بعض لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم بعرض صور شخصية لها أثناء الحلقة، وفي إحداها صورة لها بجوار الفنان محمد رمضان واستخدم عبارات تحمل إسقاط جنسي عليها وتم تشبيهها بالفنان محمد رمضان، وأسقط عليها من خلاله أنها تتحرش بلاعبي المنتخب المصري وذكر ألفاظا تحمل إهانة لها وتحقير من شأنها، وهو الأمر الذي شاهده الملايين من مصر والعالم مما أدى إلى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بعبارات ذكرت في صحيفة الدعوى.

وأضافت الدعوى أن المدعية أصابتها أضرار مادية وأدبية من خلال ما تضمنه الفيديو وفقا للقانون، مطالبا بإلزام الشركة بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه كتعويض عما أصاب المدعي من أضرار وخطأ الشركة في عدم حذف فيديو الحلقة من على اليوتيوب، مطالبا بإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

موضوعات متعلقة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «خطف الأطفال في كرداسة»

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 8-2-2021

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء سوق الجملة بتكلفة 45 مليون جنيه

image description

مصرع موظف بمديرية أمن دمياط وإصابة أمين شرطة في حادث مروري

image description

توافد محامين الدقهلية على انتخابات النقابة

image description

جامعة أسيوط: استمرار العمل بقرار تخفيض العمالة بإجازة نصف العام

image description

أسماء الفائزين بانتخابات نقابة المحامين جنوب أسيوط

الأكثر قراءة

أجواء دافئة وشبورة مستمرة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

منها قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 8-2-2021

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

«سول» تطلق اختبارات كورونا للحيوانات المنزلية

إنفلونزا الطيور.. إعدام 1.5 مليون دجاجة باليابان

الهند تواصل البحث عن أكثر من 200 مفقود في فيضانات

اصطدام غواصة عسكرية يابانية بسفينة قبالة كوتشي

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

معهد جوتة ينظم الملتقى الثقافي الدولي رقميا في يونيو المقبل

ثقافة القليوبية تناقش «التحنيط عند قدماء المصريين»

تفاصيل تحويل قصة حياة نجيب محفوظ لعمل درامى بطولة أحمد حلمى

لماذا لم تدوِّن أم كلثوم نجيب محفوظ قصتها مع والدها؟