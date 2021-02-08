بوتين يرفض استقبال رئيس البرلمان الإيراني مبعوثا لخامنئي

أثارت زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى روسيا، جدلًا واسعًا في البلاد، وذلك بعدما رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقبال قاليباف كمبعوث وحامل الرسالة من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي.وأعلن التلفزيون الإيراني، الاثنين، أن قاليباف سلم رسالة خامنئي الموجهة إلى بوتين، لرئيس مجلس الدوما الروسي، في زيارة جمعت الجانبين عقب وصوله إلى موسكو.وبينما قالت وسائل إعلام الحرس الثوري إن إلغاء اللقاء كان بسبب البروتوكولات الصحية، ذكرت صحيفة "شرق" أن البروتوكولات الصحية لم تمنع بوتين سابقا من استقبال مبعوثين آخرين للمرشد مثل حسين دهقان وعلي أكبر ولايتي.وقال قاليباف فور وصوله إلى موسكو إنه يحمل رسالة هامة من المرشد إلى بوتين حول العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مضيفا أن "المرشد قال لي لا تتأخر في الزيارة إلى روسيا".وكتبت صحيفة "شرق" أن مستشاري قاليباف وهم شباب قليلو الخبرة لم يعطوا قراءة صحيحة للموقف الروسي، وتسببوا بإحراج رئيس البرلمان والبلاد والمرشد"، حسب وصفها.