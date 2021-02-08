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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزيرا خارجية مصر والأردن يؤكدان ضرورة وقف التدخل الأجنبي في شؤون الدول العربية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:31 م
وزيرا خارجية مصر
وزيرا خارجية مصر والأردن
مروة عنبر
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أكد وزيرا خارجية مصر والأردن، اليوم الاثنين، ضرورة وقف كافة التدخلات الأجنبية في شؤون الدول العربية.

وشدد كلا من وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، على أهمية إعلاء الحلول السياسية لكافة أزمات المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، انه تم التأكيد خلال لقاء بين وزيري خارجية مصر والأردن على ضرورة وقف كافة التدخلات الأجنبية في شؤون الدول العربية، وإعلاء الحلول السياسية لكافة أزمات المنطقة.

وأوضح أن اجتماع وزراء الخارجية العرب، يأتي سعيا لتوفير المناخ السياسي اللازم لإعادة انخراط الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في مسار تفاوضي جاد.

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