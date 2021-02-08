وكيل «خطة النواب»: تعيينات «البترول» تحتاج لوقفة

أبدى النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وجود بعض الملاحظات حول «رؤية مصر 2030»، موضحا أن محور المعرفة والبحث العلمي بالرؤية يعاني من عجز ويحتاج للعمل أكثر.وأكد عمر، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، عدم وجود شفافية في التعيين ببعض الوزارات، خاصة وزارة البترول، ولا بد من وقفة أمام مثل هذه التجاوزات.