دعمت محتجين.. وزير الداخلية التركي يهاجم ممثلة هولندا بالبرلمان الأوروبي

هاجم وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الاثنين، ممثلة هولندا بالبرلمان الأوروبي والنائبة عن حزب العمال الهولندي، كاتي بيري، قائلًا ستهرمين بالعمر وأنت تطالبين بالمطالب القذرة نفسها.وكانت ممثلة هولندا بالبرلمان الأوروبي، قد أعلنت عن دعمها لاحتجاجات طلاب جامعة بوغازيتشي البوسفور، في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كما أعلنت تضامنها مع الزعيم الكردي المعتقل، صلاح الدين دميرتاش، وكذلك رجل الأعمال والحقوقي عثمان كافالا، مؤكدة أنها ستدعم الديموقراطيين في تركيا وأن الرأي العام الدولي لا يعرف الحدود بين البلاد.ورد "صويلو" على تغريدة "بيري"، قائلًا "ستهرمين بالعمر وأنتي تطالبين بنفس المطالب القذرة، ولكن هذا لن يحدث أبدًا في تركيا".ومازال الرأي العام الدولي غاضبا تجاه تركيا بعد احتجاجات جامعة البوسفور وازدياد اعتداءات الشرطة التركية على الطلاب، واعتقالهم.و أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها، بشأن قمع السلطات التركية لمظاهرات طلاب جامعة بوغازيتشي، وأدانت انتشار خطاب مناهض لمجتمع المثليين المحيط بالاحتجاجات.