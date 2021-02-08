السفيرة الأمريكية تبحث مع وزيرة العدل اغتيال لقمان سليم

تبحث السفيرة الأميركية دورثي شيا اليوم الإثنين، مع وزيرة العدل كلود نجم اغتيال الناشط السياسي البناني لقمان سليم، وأهمية محاسبة المرتكبين، وفقًا "للحدث اليوم".وكانت قد علّقت السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا على إغتيال لقمان سليم، "أريد أن أبدأ بتقديم خالص تعازيّ إلى عائلة لقمان سليم، وكل من تأثر بخبر وفاته المفجع، إنه لاغتيال بربري.لقد قال لقمان سليم سرا وعلانية أنه كانت هناك تهديدات لحياته، ومع ذلك استمرّ، بشجاعة، بالدفع من أجل العدالة والمساءلة وسيادة القانون في لبنان.