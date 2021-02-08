«فتح وحماس والجهاد».. 14 فصيلًا فلسطينيًا تشارك فى حوار القاهرة

تنطلق اليوم الإثنين، اجتماعات الفصائل الفلسطينية فى القاهرة، برعاية مصرية لبحث المصالحة وإنهاء الانقسام والاتفاق على آلية الانتخابات وضمان إنجاحها.ويشارك في الاجتماعات 14 فصيلا ممن وقعوا على حوارات القاهرة عام 2011 وسمى اتفاق المصالحة، وهي: حركة فتح، حركة حماس، حركة الجهاد الإسلامي، حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حزب الشعب الفلسطيني، جبهة النضال الشعبي، جبهة التحرير الفلسطينية، الجبهة العربية الفلسطينية، منظمة الصاعقة، جبهة التحرير العربية، حزب فدا، وأخيرا الجبهة الشعبية القيادة العامة.وأفادت مصادر مطلعة، بأن الفصائل ستبحث آليات الانتخابات والقضاء والأمن وإنجاح العملية الديمقراطية والتفاهم والتنسيق في تحديد موعد الانتخابات والشروط الخاصة بالإشراف على الانتخابات، والتأكيد على نزاهتها وشفافيتها.وأوضحت المصادر على أن الاجتماعات ستناقش الية تحقيق المصالحة الشاملة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وإنهاء الحصار.