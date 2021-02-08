حلم عربي.. يوم يفصل «مسبار الأمل» عن المريخ

يصل "مسبار الأمل" الإماراتيـ غدا الثلاثاء، إلى مدار الالتقاط حول كوكب المريخ، بعدما سافر في الفضاء العميق بمتوسط سرعة يبلغ 121 ألف كيلو متر في الساعة، طوال نحو 7 أشهر، منذ انطلاقه من قاعدة تاناغاشيما الفضائية في اليابان في 20 يوليو 2020، قاطعًا نحو 493 مليون كيلومتر، وذلك ضمن أول مهمة عربية لاستكشاف الكواكب تقودها دولة الإمارات.ومن الصعوبات التي يواجهها المسبار المنطلق في الفضاء بسرعة 121 ألف كيلومتر في الساعة، هو أن يقوم ذاتيًا بإبطاء سرعته إلى 18 ألف كيلومتر في الساعة فقط، وذلك في خلال 27 دقيقة تعرف باسم "الـ27 دقيقة العمياء".وخلال هذه الدقائق الحرجة سيكون الاتصال متأخرًا بمركز التحكم في المحطة الأرضية في دبي، وعليه أن يقوم بهذه العملية ذاتيًا، كما عليه أن يقوم وحده أيضًا بالتغلب على ما قد يواجهه من تحديات أثناء هذه الدقائق.