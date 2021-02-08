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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء بافاريا: من السابق لأوانه إنهاء العزل العام فى ألمانيا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:21 ص
ماركوس سودير
ماركوس سودير
وكالات
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قال رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية ماركوس سودير، إن من السابق لأوانه أن ترفع ألمانيا العزل العام دون المخاطرة بمواجهة موجة ثالثة من إصابات كورونا.

وأدلى سودير بهذا التصريح قبل اجتماع عاجل لمراجعة القيود التي تهدف إلى القضاء على الجائحة.

وقال سويدير لمحطة "إيه.آر.دي": "أعتقد، بشكل أساسي، أنه سيتعين تمديد الإغلاق في الوقت الحالي"، مضيفا أنه "لا جدوى من إنهائه الآن. تخيل: نفتح كل شيء مرة واحدة ثم نصبح خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع في وضع ربما يكون أسوأ من ذي قبل".

وتابع "إذا أخطأنا الآن، ستكون لدينا موجة ثالثة".

ومن المقرر أن تجتمع المستشارة أنجيلا ميركل وزعماء الولايات الاتحادية الألمانية البالغ عددها 16 ولاية يوم الأربعاء لمناقشة ما إذا كان سيتم تخفيف القيود اعتبارا من 15 فبراير أو تمديد العزل العام الذي بدأ في منتصف ديسمبر.

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