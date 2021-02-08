حظك اليوم.. برج الجدى الإثنين 8 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الجدي، اليوم الإثنين الموافق 8 فبراير، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: عليك القيام بأعمال متأخرة لئلا يدهمك الوقت ولا سيما أن أمامك مشروعًا مهمًا.عاطفيًا: لا تتردّد في الوقوف إلى جانب الشريك، وحاول معرفة ما يزعجه لتساعده على إيجاد الحلول المناسبة.صحيًا: لا تترك الآخرين يستفزونك كي يثيروا أعصابك ولا سيما الذين يعلمون حقيقة وضعك الصحي.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.