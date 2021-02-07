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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

أشرف زكى يختص «الدستور» بصورة من فرع أكاديمية الفنون بالشروق

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:38 م
أكاديمية الفنون
أكاديمية الفنون بالشروق
حسين الجندي
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اختص الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، جريدة "الدستور" بصورة حصرية من الفرع الجديد لأكاديمية الفنون في مدينة الشروق، والذي سيقام افتتاح كبير له خلال أيام.

وفى وقت سابق، أعلن الدكتور أشرف زكي أن الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، ستصدر خلال أيام، قرارا بإنشاء فرع جديد لأكاديمية الفنون المصرية، بمدينة الشروق بالقاهرة، مشيرا إلى أنه سيضم داخله المعهد العالي للموسيقى (الكونسرفتوار)، والمعهد العالي للفنون المسرحية، والمعهد العالي للباليه، والمعهد العالي للسينما، كما سيتم إنشاء فروع أخرى للأكاديمية لاحقا، وفق سياسة العدالة الثقافية.

يأتي ذلك ضمن تنفيذ إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة في بناء الشخصية المصرية، وإكسابها الوعي المثمر في كافة مجالات المعرفة، لا سيما المجال الثقافي والفني، وبناء أجيال واعدة تتحمل مسئوليات البناء المنشود.

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