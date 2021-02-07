موعد إعلان جدول الامتحانات للصف الثالث الإعدادي 2021 الفصل الدراسي الأول

جدول الامتحانات للصف الثالث الإعدادي 2021



ينتظر الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم 14 فبراير الجاري، لكشف تفاصيل جدول الامتحانات للصف الثالث الإعدادي 2021 وكيفية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف من الرابع الابتدائي للثاني الثانوي.



موعد إعلان جدول الامتحانات للصف الثالث الإعدادي 2021



ومن المقرر ان تعلن مديريات التربية جداول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بعد اعلان التفاصيل في 14 فبراير الجاري، على أن تعقد بعد يوم 20 فبراير الجاري.



وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على قرار الوزيري الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على تأجيل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لبعد العودة من إجازة منتصف العام الدراسي يوم 20 فبراير الجاري، وذلك حفاظا على صحة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية من انتشار فيروس كورونا.



من جانبه أكد مصدر مسئول بالوزارة، ان الوزارة ستضع إجراءات احترازية مشددة على الطلاب باللجان، بالاضافة الى تعقيم اللجان قبل وبعد عقد الامتحانات، وقياس حرارة الطلاب، والتشديد على الدخول بالماسك الطبي، ووجود زائرة صحية بكل مدرسة، لمواجهة أي طارئ.



نظام امتحانات الشهادة الاعدادية 2021 الترم الأول

ووجه المصدر، رسالة لطلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية، خلال تصريح خاص، بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول، قائلًا: " اطمنوا وذاكروا كويس الامتحانات هتعقد بعد يوم ٢٠ فبراير وكل التفاصيل الوزير هيعلن عنها يوم ١٤ فبراير".



واستكمل: "ابعدوا عن الشائعات مفيش ابحاث ولا امتحانات اون لاين، الامتحانات هتكون داخل اللجان".



واستطرد:" ابعدوا عن الشائعات مفيش ابحاث ولا امتحانات أون لاين، الامتحانات هتكون داخل اللجان".



وأشار، إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من جائحة فيروس كورونا من تعقيم اللجان قبل وبعد الامتحان والبوابات وقياس درجة حرارة الطلاب.



واختتم بأنه سيتم توفير طبيب بكل مدرسة وزائرة صحية وسيارة إسعاف للتعامل في الحالات الطارئة.



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