إصابة أسرة في انهيار أرضية منزل ببولاق الدكرور

أصيبت ربة منزل ونجلا شقيقتها في انهيار أرضية منزل ببولاق الدكرور، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وأخلت قوات الإنقاذ البري العقار من السكان.تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغا بسقوط أرضية شقة بأحد عقارات بولاق الدكرور، وأسفر عن إصابة ربة منزل ونجلي شقيقتها بكدمات وكسور.وبالانتقال تبين أن العقار على مساحة 140 مترا، ومكون من طابقين على شقتين مساحة كل منها 60 مترا، والشقة التي شهدت الحادث بالطابق العلوي، وتبين سقوط أرضية صالتها، على الطابق الأرضي.وتم انتداب الحي وتبين ضعف حالة العقار بسبب مواسير الصرف الصحي، وتم إخلاؤه من 3 أسر كانت تقيم به.تحرر المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.