فريق «المداح» يستعد للتصوير.. وجلسات مكثفة لاختيار الأبطال

يستعد فريق عمل مسلسل "المداح" لتصوير أولى مشاهد العمل الذي يخوض بطولته الفنان حمادة هلال، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.وكشف مصدر من داخل فريق العمل لـ"الدستور" أن المخرج أحمد سمير فرج يجري جلسات عمل مكثفة مع الفنانين المشاركين بالعمل، بالإضافة إلى الجهة المنتجة للاتفاق على موعد ومعاينة أماكن التصوير وترشيح باقي الفنانين وإبرام التعاقدات معهم، مشيرًا إلى أنهم من المقرر بدء التصوير خلال أيام قليلة، وتدور أحداث العمل في إطار الدراما الاجتماعية وليس الكوميديا.ويشارك في بطولة العمل أحمد بدير، خالد سرحان، وحنان سليمان، ومحمد عز ونيكول سابا، وتجري الشركة المنتجة حاليا التعاقدات مع باقي النجوم المشاركين في العمل.