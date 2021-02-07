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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حنان مطاوع فتاة شعبية في مسلسل «ورد»

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:23 م
حنان مطاوع
حنان مطاوع
حسين الجندي
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تواصل النجمة حنان مطاوع تصوير دورها في مسلسل "ورد" الذي تقوم ببطولته، ويعرض في السباق الرمضاني المقبل، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين.

وكشفت مصادر لـ"الدستور" عن تفاصيل الشخصية، التي تقدمها الفنانة حنان مطاوع في العمل، حيث تقدم شخصية فتاة شعبية، بينما العمل بشكل كبير يناقش قضية الزيت المغشوش وهي القضية التي تدور حولها جميع أحداث المسلسل نفسه.

يشار إلى أن مسلسل "ورد" يضم في بطولته كلا من الفنانة حنان مطاوع والفنان نضال الشافعي، والفنان صلاح عبد الله، هاجر الشرنوبي، وفاء سالم، عايدة رياض، وغيرهما من الفنانين.

على الجانب الآخر تشارك الفنانة حنان مطاوع في رمضان بمسلسل "القاهرة كابول" مع النجم طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبدالوهاب وآخرون.

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