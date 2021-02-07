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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أحمد فتحي يتفقد الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بإمبابة والمطرية

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:59 م
النائب أحمد فتحي،
النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن
محمد الشريف - إسلام نصير
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قام النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى القدرات الخاصة، اليوم، بجولة تفقدية مفاجئة، للصوامع الموجودة لتخزين القمح، في إطار متابعة عمل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال فتحي، خلال بيان له، إن الجولات تمت في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين "إمبابة والمطرية"، مؤكدا متابعته المستمرة الدائمة لأعمال الوزارات المختلفة، وذلك سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن النائب أحمد فتحى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأشخاص ذوى القدرات الخاصة بمجلس النواب، نظم عددا من الزيارات التفقدية المفاجئة لمراقبة جودة الخدمات المقدمة ببعض دور المغتربات الخاضعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

ومن المقرر أن يستمر النائب أحمد فتحى، فى القيام بمثل تلك الزيارات للوقوف على آخر المستجدات، ساعيًا للوصول لأعلى مستوى من الخدمة التى تقدم للمواطنين.
أحمد فتحي يتفقد الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بإمبابة والمطرية
أحمد فتحي يتفقد الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بإمبابة والمطرية
أحمد فتحي يتفقد الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بإمبابة والمطرية
أحمد فتحي يتفقد الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بإمبابة والمطرية
أحمد فتحي يتفقد الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بإمبابة والمطرية
أحمد فتحي يتفقد الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بإمبابة والمطرية
أحمد فتحي يتفقد الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بإمبابة والمطرية
أحمد فتحي يتفقد الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بإمبابة والمطرية

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