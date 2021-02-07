رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس شقيقين 4 أيام بتهمة قتل عامل فى البحيرة

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:43 م
حبس شقيقين
حبس شقيقين
البحيرة معوض هويدى
طباعة
قرر لؤي إبراهيم أبو سكينة، وكيل النائب العام برئاسة المستشار إسلام حازم، رئيس نيابة الدلنجات، بسكرتارية رامى نبوي، حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بقتل عامل أثناء نشوب خلافات شخصية بينهما.

كانت قرية الوفائية التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة شهدت شاب في العقد الرابع من العمر مصرعه، منذ قليل، إثر وقوع مشاجرة مع أصدقائه، أثناء وجودهم على داخل مخزن فراشة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى الدلنجات العام.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد مصطفى السعدنى، مأمور مركز شرطة الدلنجات من المستشفى العام، يفيد بوصول شاب فى العقد الرابع من العمر جثة هامدة إثر إصابته بنزيف حاد ادعاء اعتداء آخرين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة لـ"رضا م ش" مقيم بقرية الوقائية التابعة لدائرة المركز.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه، و"عصام ش ع" 37، وشقيقه "محمد" 33، مقيمين بقرية الوقائية بدائرة المركز. وذلك بسبب خلافات بينهما أثناء وجودهما داخل إحدى محلات الفراشة بالقرية.

وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين.

موضوعات متعلقة

مرتضى منصور يطعن على حكم رفض عودته لرئاسة الزمالك

مجلس الدولة يشدد على تطبيق غرامة الكمامات على المخالفين بالمقرات

القضاء الإداري يرفض طعن مرتضى منصور على قرار تعيين مجلس جديد للزمالك

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

الصور

image description

67 الف طن حبوب وغلال في صومعة ميناء دمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات الثروة الحيوانية

image description

قريبا.. وحدة من التضامن الاجتماعي لمساعدة الطلاب بجامعة أسيوط

image description

دمياط: الكشف على 29 ألف مواطن برأس البر

image description

نائب محافظة أسيوط يتفقد موقع إنشاء أول مستشفى بيطري بالصعيد

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

وزير الاتصالات: كل عقار في مصر سيكون بـ«رقم قومي» مثل بطاقة المواطن

أول تعليق من الرئيس السيسي على عقار فيصل المحترق

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

ألمانيا: إخراج 6 أشخاص من قطار علق بهم بسبب الطقس المتجمد

الثلوج تعطل رحلات القطارات في هولندا لعدة ساعات

إندونيسيا توافق على تطعيم كبار السن باللقاح الصيني

3 قتلى و150 مفقودًا إثر فيضان نهر فى الهند

أيام زمان

«لقاء الدنيا والدين».. كيف رد «هيكل» على شائعة إلحاده؟

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
د.أحمد الخميسى
«كورونا».. تجارة الحياة والموت
ماجد حبته
دبلوماسية التظاهر وقلة الأدب!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
المزيد

الثقافة

«التفسير الإبداعي للأحلام».. إصدار جديد عن المركز القومي للترجمة

جمعية مصر الجديدة تواصل فعاليتها الفنية والثقافية

«كوميديا الحب».. بثقافة القصير بالبحر الأحمر

قصور الثقافة تختتم فعاليات المسرح المتنقل بقرية الوادي في جنوب سيناء