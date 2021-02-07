حبس شقيقين 4 أيام بتهمة قتل عامل فى البحيرة

قرر لؤي إبراهيم أبو سكينة، وكيل النائب العام برئاسة المستشار إسلام حازم، رئيس نيابة الدلنجات، بسكرتارية رامى نبوي، حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بقتل عامل أثناء نشوب خلافات شخصية بينهما.كانت قرية الوفائية التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة شهدت شاب في العقد الرابع من العمر مصرعه، منذ قليل، إثر وقوع مشاجرة مع أصدقائه، أثناء وجودهم على داخل مخزن فراشة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى الدلنجات العام.تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد مصطفى السعدنى، مأمور مركز شرطة الدلنجات من المستشفى العام، يفيد بوصول شاب فى العقد الرابع من العمر جثة هامدة إثر إصابته بنزيف حاد ادعاء اعتداء آخرين.وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة لـ"رضا م ش" مقيم بقرية الوقائية التابعة لدائرة المركز.وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه، و"عصام ش ع" 37، وشقيقه "محمد" 33، مقيمين بقرية الوقائية بدائرة المركز. وذلك بسبب خلافات بينهما أثناء وجودهما داخل إحدى محلات الفراشة بالقرية.وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين.