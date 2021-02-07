وصول المتهمين بقتل «شهيد المرج» للعباسية لنظر محاكمتهم

وصل منذ قليل، لمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، 3 متهمين بقتل محمد عادل، الشهير بـ"بامبو"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شهيد المرج"، وسط حراسة امنية مشددة، لنظر جلسة محاكمتهم.كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، التي أحالت المتهمين الثلاثة المتورطين في قتل "بامبو" طالب معهد المطرية، إلى محكمة جنايات القاهرة وتحديد جلسة محاكمتهم أنهم تعدوا على المجني عليه، ومنعوا الأهالي وسائق توك توك من إنقاذه عقب تعديهم عليه بسبب اعتراضه عليهم لقيامهم بأعمال البلطجة أمام المعهد، وسرقة الطلاب بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث تعدى المتهمين على المجني عليه بسلاح أبيض، وأحدثوا به عدة طعنات نافذة بلغت 7 طعنات، فارق الحياة إثرها.وأضافت تحقيقات النيابة، أن التقرير المبدئى لفحص جثة المجني عليه "محمد عادل" الشهير بـ"بامبو" بيّن وجود إصابات طعنية في الجانب الأيمن اخترقت الكلية، بالإضافة لإصابة بالقدم اليسرى بمنطقة الفخذ وطعنة تحت الإبط الأيسر وجرح قطعي بعضد القدم اليسرى وجرح سطحي بصدر المجني عليه بالإضافة لكدمات متفرقة بالجسد.وأكدت أقوال شهود العيان حول الواقعة، أن المجني عليه كان طالبا، على خلق حسن ولم يتعد على أحد وأن يوم الواقعة شاهدوا المتهمين يقفون خارج المعهد الذي يدرس به المجني عليه، وما أن شاهدوه يخرج من الباب حتى هرعوا إليه وانهالوا عليه ضربا وطعنا بالسكين فأصابوه بـ 7 طعنات.كما أكدت التحقيقات، أنه كانت هناك خصومة بين المتهمين والمجني عليه لرفضه سلوكهم تجاه الناس فبيتوا له النية وقتلوه، وأن المتهمين لهم معلومات جنائية من أصحاب السوابق وتجار المخدرات وأنهم حاولوا شبهة المجني عليه، بأنه كان من تجار المخدرات حيلة من المتهمين قالوها في التحقيقات للإفلات من العقوبة ولتشويه صورة المجني عليه.