«البرلمان الإفريقي» يهنئ «أبوزيد» برئاسة مفوضية الطاقة بالاتحاد القاري

تقدم جمال بوراس، رئيس البرلمان الإفريقي، ومصطفى الجندي، المستشار السياسي لرئيس البرلمان الإفريقي، بالتهنئة للدكتورة أماني أبو زيد، بعد فوزها الكاسح بمنصب مفوض الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة والمعلوماتية والسياحة "النقل الجوي والبحري والسكك الحديدية والطرق والطاقة والرقمنة والسياحة"، في انتخابات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي لفترة ثانية لمدة 4 سنوات «2021 - 2024».وقال الجندي، في بيان اليوم للبرلمان الإفريقي، إن الفوز الكبير الذى حققته الدكتورة أمانى أبو زيد يؤكد على مجموعة من الرسائل المهمة فى مقدمتها استعادة مصر لدورها التاريخى والمحورى داخل القارة السمراء، والرسالة الثانية هو ثقة الدول الإفريقية فى سياسات مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية، والثالثة فهى النجاحات الكبيرة التى حققتها الدكتورة أبو زيد خلال توليها هذا المنصب رفيع المستوى داخل الاتحاد الإفريقيـ وهو ما يؤكد أن المراة المصرية أصبح لها دورها المهم محليًا وإفريقيًا وعربيًا ودوليًا.وكانت الدكتورة أماني أبو زيد قد حققت فوزا كبيرا على منافسيها على المنصب، حيث حصلت على أصوات 50 دولة أفريقية من 55 دولة أعضاء في الاتحاد الإفريقي.