مصادرة 126 قطعة ألعاب نارية بالأميرية

أمرت نيابة الأميرية بمصادرة 126 ألف قطعة ألعاب نارية ضبطت داخل سيارة ملاكى وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا يفيد بضبط 126،800 قطعة ألعاب نارية بداخل سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة الأميرية قيادة أحد الأشخاص، وبصحبته آخران.وبمواجهتهم قرروا شراءها من منطقة الموسكي بقصد الاتجار.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.