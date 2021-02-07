«حماية المستهلك»: 2 مليون جنيه عقوبة مخالفة الأوكازيون الشتوي

أعلن الدكتور أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، إطلاق الأوكازيون الشتوي بمشاركة واسعة من التجار والمحلات.وقال إن هناك مجموعة من القوانين التجارية وقوانين حماية المستهلك، تنظم الأوكازيون، مشيرا إلى أن عقوبة المخالفين قد تصل إلى 2 مليون جنيه.وأوضح أن الرقابة التموينية والجهاز ومباحث التموين، سوف يقومان بمراقبة الأوكازيون والباب مفتوح أمام المحلات التجارية التي تريد المشاركة.وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدأت العمل بفترة الأوكازيون الشتوى اعتبارا من اليوم الأحد، ولمدة شهر، وسيكون لكل محل أسبوعين.وأوضحت التموين أنه على من يريد المشاركة فى الأوكازيون التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به السلع خلال الشهر السابق على التصفية ومن المتوقع أن تصل نسبة التخفيضات لبعض المنتجات إلى ما يقرب من 50%، وأن ذلك سيكون وفقا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الشتوى، كما سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة والتنسيق مع المديريات بالمحافظات المختلفة والأجهزة الرقابية بالوزارة.