ضبط تاجر أقراص مخدرة في أسيوط

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط من ضبط (كمية من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – هاتف محمول – دراجة نارية بدون لوحات) بحوزة أحد الأشخاص (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتيج).وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، والدراجة النارية بقصد التنقل والترويج.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.