ضبط تاجر أقراص مخدرة في أسيوط
الأحد 07/فبراير/2021 - 12:04 م
مريم جبل _ عمرو المزيديطباعة
تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط من ضبط (كمية من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – هاتف محمول – دراجة نارية بدون لوحات) بحوزة أحد الأشخاص (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتيج).
وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، والدراجة النارية بقصد التنقل والترويج.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، والدراجة النارية بقصد التنقل والترويج.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.