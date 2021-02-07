رجائي عطية يحيل وقائع فساد داخل «فرعيات المحامين» للنيابة

أعلن رجائي عطية، نقيب المحامين، اتخاذ الإجراءات القانونية في كافة وقائع الفساد التي كشفتها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانيات النقابات الفرعية.وكشف، في بيان له: "هناك تقارير من الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن بعض النقابات الفرعية، آثرت ألا أذيعها الآن حتى لا أتهم بأنني أثرت على نتيجة الانتخابات".وقال: "قدمت فيها بلاغات لنيابة الأموال العامة العليا وجاري تحقيقها"، مشددا على أنه وزملائه بالمجلس حريصون على تطهير العمل النقابي من كل هذه الانحرافات، ويسعون للحفاظ على أموال المحامين، وحال وجود مخالفة أو استيلاء أو اختلاس أو إهدار للمال العام تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.