حبس متهم بمحاولة تهريب أجهزة تجسس عبر مطار القاهرة

قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامة بمحاولة تهريب أجهزة تنصت وتجسس، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.كانت قد تمكنت أجهزة الأمن بمطار القاهرة من ضبط 27 جهاز تجسس مع راكب عقب اخفائهم داخل حقائبه فور وصوله من اليونان، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية.وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من اتينا، اشتبه صابر عبدالحميد نائب مدير الجمارك في راكب مصرى الجنسية، وقرر تشكيل لجنة من تامر رمزى رئيس الوردية، واحمد سيد وهانى محمود مأموري الحركة، قاموا بتفتيشه وحقائبه، وتبين وجود 27 جهاز تجسس وتنصت مزودة بكاميرة وميكروفون أشكال مختلفة، ممنوع دخولها البلاد.قرر عبدالعال نعمان مدير إدارة الجمارك، اتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب، وتحريز المضبوطات وإحالته للجهات والنيابة المختصة.