ضبط مستريحين جديدين استوليا على 2 مليون جنيه في الغربية

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط مستريحين جديدين في محافظة الغربية، استوليا على 2 مليون جنيه من الأهالي بدعوى تشغليهم في توظيف الأموال.وتمكن الضباط من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، واستيلائه من (7) مواطنين على (أكثر من مليون جنيه) بدعوى توظيفها فى مجال إنتاج وتجارة المنظفات وأدوات التجميل، مقابل أرباح مجزية بصفة شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.كما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين، واستيلائه من مواطنين على (أكثر من 430 ألف جنيه) بدعوى توظيفها فى مجال تجارة الأدوية، مقابل أرباح مجزية بصفة شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.وبمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.