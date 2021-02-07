«إفريقية النواب» تهنئ أمانى أبوزيد بفوزها بمفوضية الطاقة الإفريقية

تقدم الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، بالتهنئة للدكتورة أماني أبو زيد بعد فوزها الكاسح بمنصب مفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة والمعلوماتية والسياحة "النقل الجوي والبحري والسكك الحديدية والطرق والطاقة والرقمنة والسياحة"، في انتخابات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقى لفترة ثانية لمدة 4 سنوات 2021 - 2024.وقال الجبلي، في بيان، إن الفوز الكبير الذي حققته أبوزيد يؤكد الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدى جميع دول القارة السمراء، مؤكدًا أن مصر استعادة دورها المحورى والتاريخى لدى داخل الساحة الإفريقية.وأعرب عن ثقته في الدكتورة أماني أبوزيد في مواصلة نجاحها في هذا المنصب الإفريقي رفيع المستوى، موجها التحية لجميع الدول الإفريقية التي منحت ثقتها لمصر واعادة انتخاب "أبوزيد" للمرة الثانية في هذا الموقع.وكانت الدكتورة أماني أبوزيد، قد حققت فوزا كبيرا على منافسيها على المنصب، حيث حصلت على أصوات 50 دولة إفريقية من 55 دولة أعضاء في الاتحاد الإفريقي، وهو الفوز الذي وصف بالاكتساح، ما يؤكد على النجاحات الكبيرة التي حققتها الدكتورة أماني أبو زيد خلال توليها منصب مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي في الفترة من 2017-2021 في كافة المشروعات التي من شأنها تحقيق التنمية في كافة الدول الإفريقية وتنفيذ أجندة 2063.