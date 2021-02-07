إحالة متهمين بحيازة طبنجات صوت وبنادق رش للمحاكمة

قررت نيابة الازبكية الجزئية، تحت إشراف المستشار بكر أحمد بكر المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة، إحالة 2 متهمين للمحاكمة العاجلة في اتهامهم بحيازة طبنجات الصوت وبنادق الرش بدون ترخيص.كانت قد تسلمت النيابة التحريات النهائية وأكدت صحة الواقعة، وتورط المتهمين فى مزاولة نشاط غير مشروع، تخصص فى مجال الإتجار بطبنجات الصوت وبنادق الرش "بدون ترخيص" داخل محلين في الأزبكية.وكانت معلومات وردت لرجال مباحث الأزبكية بحيازة صاحبى محلين طبنجات صوت وبنادق رش دون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات داهمت قوة المتهمين وضبطت بحوزتهما 49 طبنجة صوت و46 بندقية رش و3 مسدس رش و10 آلاف و50 طلقة صوت.وبمناقشتهما اعترف المتهمين لرجال المباحث بإدارتهما المحلين ملكهما بدون ترخيص، وحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها لعملائهما وتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.