السيسي يعلق على استمرار أزمة سد النهضة

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على استمرار أزمة سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، قائلًا إن مصر مستمرة في التفاوض الذي يتطلب المزيد من الوقت والإجراءات.وأضاف السيسي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، على فضائية "MBC مصر"، أن مصر مستعدة دائمًا للعب دورها التاريخي في حل مشكلات الإقليم، والعمل على تهدئة الأجواء في أي مكان حولنا.