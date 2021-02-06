غدًا.. أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي تخصص في تهريب المهاجرين لإسبانيا واليونان

تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدًا الأحد، أولى جلسات محاكمة اثنين من المتهمين بتهمة تكوين عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في تهريب راغبي الهجرة خارج البلاد إلى إسبانيا واليونان عبر إيطاليا بطريقة غير مشروعة في القضية رقم 16260 لسنة 2020 جنايات النزهة.جاء في أمر الإحالة قيام المتهمين (م. م)، 45 سنة، عامل، مقيم في مركز أبو حماد الشرقية، و(م. ب)، 40 سنة، مقيم في الحي 11 أکتوبر ثانٍ، لأنهما في يوم 20201029 بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة، وآخر مجهول بتكوين جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين تحت إدارة المتهم الأول".أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين "شرعوا في تهريب اثنين من المهاجرين إلى دولتي إسبانيا، اليونان عبر دولة إيطاليا بطريقة غير مشروعة باستخدام تأشيرات دخول مزورة كليا وذلك عن طريق الجماعة الإجرامية، محل الاتهام الأول وهي جريمة لها طابع عبر وطني إلا أنه أوقف إثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو ضبط المهاجرين المهربين سالفي الذكر على النحو المبين بالأوراق.أوضح قرار الإحالة أن المتهمين اشتركا وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير تذاكر سفر منسوب صدورها لدولتي إسبانيا وإيطاليا بطريق الاصطناع بأن أمدوا المجهول بالبيانات اللازمة فأنشأها على غرار المحررات الصحيحة، التي تصدر من الجهة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.