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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«إفريقية النواب» تثمن دعم دور مصر في إفريقيا

السبت 06/فبراير/2021 - 12:00 م
الدكتور شريف الجبلي
الدكتور شريف الجبلي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، إن ثقة الدول الإفريقية فى مصر أصبحت كبيرة خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدول القارة السمراء على المستوى العالمي، مشيرًا الى أن الدولة المصرية عادت بقوة للقارة الإفريقية.

وأعرب الجبلي، في بيان اليوم، عن سعادته بانتخاب مصر لرئاسة اللجنة لأمم المتحدة لبناء السلام، معتبرًا ذلك الأمر بأنه أكبر دليل على مكانة وقوة الدبلوماسية المصرية ودورها في تطوير وتدعيم العلاقات مع الدول الخارجية وتعميق التعاون أملا في مستقبل مشرق للجميع إضافة إلى نجاح مصر في كسب وتأييد الدبلوماسية الإفريقية للسياسات المصرية على جميع المستويات.

وأكد النائب، أن مصر من خلال الدور الرائد والتاريخى الذى تقوم به بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه الأشقاء الأفارقة جعلت صوت القارة السمراء له مكانة كبيرة عالميًا وإقليميًا، معربًا عن ثقته التامة في أن الدبلوماسية المصرية بعد انتخابها فى هذا المنصب الدولي الرفيع سوف تعمل لصالح جميع الدول الأفريقية والعربية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم انتخاب مصر لرئاسة الدورة الخامسة عشرة للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام خلفًا لـ كندا في الاجتماع الرسمي الذي عقدته اللجنة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ويأتي انتخاب مصر لرئاسة اللجنة عقب اعتماد الترشيح المصري على مستوى المجموعة الإفريقية في نيويورك، لتصبح مصر مُرشحًا ممثلًا لإفريقيا لتولي هذا المقعد الأممي الهام، بعد أن تم إعادة انتخابها لعضوية لجنة بناء السلام بأعلى الأصوات في انتخابات شهدت مُنافسة كبيرة في ديسمبر 2020.

وأوضح السفير محمد إدريس المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة أن انتخاب مصر لرئاسة لجنة بناء السلام للمرة الأولى يُكلل جهود الدبلوماسية المصرية على مدار عقد ونصف في دعم هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام منذ تدشينه في 2005، ويُدلل على الثقة الأممية والأفريقية في قدرة مصر على مواصلة الإسهام الفاعل في تعزيز دور منظومة بناء السلام بالأمم المتحدة.

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