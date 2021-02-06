تحرير 54 قضية تموينية والتحفظ على 650 كمامة في سوهاج

شنت شرطة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، وبالتنسيق مع مديرية التموين، اليوم السبت، حملة مكبرة لضبط الأسواق، ومنع احتكار السلع فى إطار سياسة وزارة الداخلية للقضاء على السوق السوداء وحفاظا على أرواح المواطنين.وبدأت الحملة عملها، صباح اليوم، تحت إشراف اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، بالمرور على المحلات والأسواق لضبط المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لأصحابها.وحسب بيان أمنى، ضبطت الحملة صاحب أحد المحلات يقوم بتخزين وبيع سلع مجهولة المصدر ودون فواتير، كما تم التحفظ على 650 كمامة.كما تمكنت الحملة من ضبط 54 قضية تموينية أخرى متنوعة، منها إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات أو ناقص الوزن، عدم الإعلان عن الأسعار، عدم صرف بون خبز للمواطنين، عدم النظافة، عدم حمل شهادة صحية، توقف عن الإنتاج أثناء مواعيد العمل الرسمية، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.