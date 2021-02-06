«خطة النواب» تعقد 3 اجتماعات لأنهاء مناقشة بيان «المالية»

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي 3 اجتماعات الأسبوع الجاري، لمناقشة بيان وزير المالية الذي القاه على الجلسة العامة،الإثنين الماضي، وذلك في جلسات متتالية تبدأ الأحد وتنتهي الثلاثاء.يأتي ذلك فيما انتقد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة والموازنة بمجلس النواب، تجاهل الحكومة تطبيق الحافز الذي أقره المجلس في الموازنة المالي الجاري 20202021 لمدرسي الصفوف الأولى من التعليم الأساسي، معتبرًا ذلك تجاهلًا لحق المجلس في التعديل على الموازنة.ومن جانبه انتقد ايضًا النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، اعتماد النسبة الأكبر من موار الموازنة على المحصلات الضريبية، مطالبًا بزيادة الاعتماد على الايرادات غير الضريبية، لعدم تحميل المواطن أي أعباء ضريبية جديدة.