رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أنباء عن إصابة «جينيفر لورنس» بسبب زجاج متطاير خلال تصوير فيلم

السبت 06/فبراير/2021 - 08:42 ص
جينيفر لورانس
جينيفر لورانس
وكالات
طباعة
قال موقع (تي.إم.زد) الإلكتروني المتخصص في أخبار المشاهير وصحيفة بوسطن جلوب، اليوم السبت، إن جينيفر لورنس الحاصلة على جائزة الأوسكار، أصيبت قرب عينها بسبب زجاج متطاير أثناء تصوير فيلمها الجديد في مدينة بوسطن الأمريكية.

وأضاف الموقع أن الزجاج الذي تطاير جراء انفجار محكوم خلال تصوير فيلم (دونت لوك أب) "لا تنظر لأعلى" أصاب لورانس (30 عاما) بجرح في جفنها وبنزيف.

وقالت صحيفة بوسطن جلوب إنه لم يعرف حجم الإصابة في الحادث الذي وقع بعد منتصف ليل الخميس.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين قريبين من الإنتاج أن لورنس كانت تمسك بوجهها عندما وصل المسعفون وتوقف التصوير يوم الجمعة.

وامتنعت نيتفلكس، التي تعتزم توزيع هذا الفيلم الكوميدي الذي يحكم قصة عالمي فلك يحاولان تحذير العالم من نيزك سيدمر الأرض، عن التعليق على هذه التقارير، ولم يرد ممثلو لورنس بعد على طلب للتعليق.

ونقل موقع (هوليوود أوتليت ديدلاين)عن مصادر لم يكشف النقاب عنها قولها إن لورنس تتماثل للشفاء.

موضوعات متعلقة

موعد جنازة وعزاء الفنان عزت العلايلى

«الوزراء» يكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم الشهر المقبل

«الصحة»: إطلاق موقع تسجيل الحصول على لقاح كورونا منتصف الشهر الجاري

المهلة انتهت.. أزمة في الزمالك بسبب مستحقات اللاعبين

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع توريد وتركيب مشروع محطة صرف طبل

image description

شهد.. طالبة الثانوية تُبدع فى الخِدع السينمائية (صور)

image description

افتتاح مسجد الإمام مالك بدمياط

image description

فض 3 أفراح فى رأس البر بدمياط

image description

وصول مولدات ديزل وطلمبات لرفع كفاءة شركة مياه أسيوط

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف: لماذا لم تعلق مصر على كلمة بايدن؟

«الوزير يحقق».. تصوير إعلانات «خادشة للحياء» باستديوهات «مصر الزراعية» (صور)

محمد الباز يكشف: هل تنبأ عزت العلايلي بوفاته في فيلم «السقا مات»؟

مستجدات وتفاصيل الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-2-2021

دراسة: ارتفاع درجة حرارة الأرض نتيجة الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا

«السحالى» قد تكون السبب وراء الإصابة بمرض «لايم» فى الولايات المتحدة

مواعيد القطارات اليوم السبت 6-2-2021

أيام زمان

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

يخطئ بحق الكبار ويهاجم الجمهور.. هكذا اختراع عمرو دياب «التريند» قبل 30 عاما

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «4»
ماجد حبته
الإعلام.. والفصام البريطانى
المزيد

الثقافة

تكريم الفنان محمد دسوقى بمركز الهناجر للفنون.. صور

عشر سنوات على الربيع العربى جديد الكاتب سعيد يقطين

ندوة «الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على الطلاق» بمكتبة المستقبل.. اليوم

اليوم.. ورشة لتعلم فن صناعة الفخار بمركز درب 1718