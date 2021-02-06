سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 6-2-2021

يرصد لكم موقع «الدستور» في هذا التقرير، سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، وفقًا لتحديثات البنوك العاملة بالسوق المصري، خلال التداولات الصباحية في أسواق المال المحلية، صباح اليوم السبت 6-2-2021.على المستوى المحلي، يواصل الدرهم الإماراتي استقراره في مواجهة الجنيه المصري اليوم، وبلغ متوسط سعر تداوله في الأسواق المحلية المصرية 4.23 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، حسبما أفادت البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري، اليوم السبت.سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري إلى 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.ووصل في بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.22 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.جدير بالذكر أن الدرهم الإماراتي من خلال فئتين الأولى معدنية فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والثانية الورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.