سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 6-2-2021
السبت 06/فبراير/2021 - 05:25 ص
منة سالمطباعة
يرصد لكم موقع «الدستور» في هذا التقرير، سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، وفقًا لتحديثات البنوك العاملة بالسوق المصري، خلال التداولات الصباحية في أسواق المال المحلية، صباح اليوم السبت 6-2-2021.
على المستوى المحلي، يواصل الدرهم الإماراتي استقراره في مواجهة الجنيه المصري اليوم، وبلغ متوسط سعر تداوله في الأسواق المحلية المصرية 4.23 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، حسبما أفادت البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري، اليوم السبت.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 6-2-2021
البنك المركزي المصري
سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري إلى 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
بنك مصر
كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
ووصل في بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
البنك المصري الخليجي
وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
بنك عوده
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.22 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.
جدير بالذكر أن الدرهم الإماراتي من خلال فئتين الأولى معدنية فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والثانية الورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.
على المستوى المحلي، يواصل الدرهم الإماراتي استقراره في مواجهة الجنيه المصري اليوم، وبلغ متوسط سعر تداوله في الأسواق المحلية المصرية 4.23 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، حسبما أفادت البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري، اليوم السبت.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 6-2-2021
البنك المركزي المصري
سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري إلى 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
بنك مصر
كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
ووصل في بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
البنك المصري الخليجي
وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
بنك عوده
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.22 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.
جدير بالذكر أن الدرهم الإماراتي من خلال فئتين الأولى معدنية فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والثانية الورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.