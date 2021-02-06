رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير إيران بلندن: شراء لقاح کورونا من بريطانيا لیس على جدول الأعمال

السبت 06/فبراير/2021 - 05:07 ص
حميد بعيدي نجاد
حميد بعيدي نجاد
وكالات
طباعة
قال السفير الإيراني لدى لندن، حميد بعيدي نجاد، إن بلاده اتخذت إجراءات "جيدة للغاية" لتوفير اللقاح المضاد لكورونا، لكنه أوضح أنها لا تتضمن شراء اللقاح البريطاني.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أضاف نجاد: "لم يتم بعد إثبات علاقة مباشرة بين بدء التطعيم ضد كورونا وانخفاض الإصابات والوفيات بالفيروس. ففي بريطانيا، تشير الإحصاءات الى تطعيم أكثر من مليون شخص لحد الآن، لكن عدد الإصابات والوفيات لا يزال مرتفعا للغاية".

وتابع: "الوضع مماثل في الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى. والتطعيم هو الطريقة الفعالة الوحيدة لمواجهة كورونا، لكن هذا لا يعني أن التطعيم سيقلل من عدد المصابين والوفيات بسرعة".

واستطرد: "الطريقة الأكثر فاعلية حول العالم هي لا زالت اتباع البروتوكولات الصحية. وأن الالتزام بهذه البروتوكولات بالتزامن مع إجراء التطعيم هو الطريقة الأكثر فعالية لمواجهة الفيروس".

ولفت إلى أن إيران اشترت 4 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك" الروسي، وأن أول شحنة منه وصلت إلى البلاد اول أمس الخميس، بالإضافة إلى تلقيها 4 ملايين و200 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، ضمن آلية "كوفاكس".

وأشار إلى أنه هناك ثلاثة لقاحات محلية الصنع تمر بالمرحلة المتقدمة من الاختبار على الإنسان لتصل الى مرحلة الإنتاج الضخم.

موضوعات متعلقة

الصحة: 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و48 حالة وفاة

مستجدات وتفاصيل الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

موعد جنازة وعزاء الفنان عزت العلايلى

وفاة الفنان عزت العلايلى

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع توريد وتركيب مشروع محطة صرف طبل

image description

شهد.. طالبة الثانوية تُبدع فى الخِدع السينمائية (صور)

image description

افتتاح مسجد الإمام مالك بدمياط

image description

فض 3 أفراح فى رأس البر بدمياط

image description

وصول مولدات ديزل وطلمبات لرفع كفاءة شركة مياه أسيوط

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف: لماذا لم تعلق مصر على كلمة بايدن؟

«الوزير يحقق».. تصوير إعلانات «خادشة للحياء» باستديوهات «مصر الزراعية» (صور)

محمد الباز يكشف: هل تنبأ عزت العلايلي بوفاته في فيلم «السقا مات»؟

المهلة انتهت.. أزمة في الزمالك بسبب مستحقات اللاعبين

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

زيدان ينفجر غاضبا فى وجه الصحفيين: لست سعيدا أبدا

الاتحاد الدولى لتاريخ وإحصاءات كرة القدم: محمد صلاح أفضل لاعب فى أفريقيا

إنتر ميلان يتصدر الدورى الإيطالى مؤقتا بفوزه على فيورنتينا 2-0

قبل مواجهة الأهلى.. بايرن ميونخ يفوز على هيرتا برلين بهدف نظيف

أيام زمان

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

يخطئ بحق الكبار ويهاجم الجمهور.. هكذا اختراع عمرو دياب «التريند» قبل 30 عاما

«الحراس منعوني من الدخول».. حكاية عزت العلايلي في مقابلة أحد الرؤساء

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «4»
ماجد حبته
الإعلام.. والفصام البريطانى
المزيد

الثقافة

تكريم الفنان محمد دسوقى بمركز الهناجر للفنون.. صور

عشر سنوات على الربيع العربى جديد الكاتب سعيد يقطين

ندوة «الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على الطلاق» بمكتبة المستقبل.. اليوم

اليوم.. ورشة لتعلم فن صناعة الفخار بمركز درب 1718