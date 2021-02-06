سفير إيران بلندن: شراء لقاح کورونا من بريطانيا لیس على جدول الأعمال

قال السفير الإيراني لدى لندن، حميد بعيدي نجاد، إن بلاده اتخذت إجراءات "جيدة للغاية" لتوفير اللقاح المضاد لكورونا، لكنه أوضح أنها لا تتضمن شراء اللقاح البريطاني.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أضاف نجاد: "لم يتم بعد إثبات علاقة مباشرة بين بدء التطعيم ضد كورونا وانخفاض الإصابات والوفيات بالفيروس. ففي بريطانيا، تشير الإحصاءات الى تطعيم أكثر من مليون شخص لحد الآن، لكن عدد الإصابات والوفيات لا يزال مرتفعا للغاية".وتابع: "الوضع مماثل في الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى. والتطعيم هو الطريقة الفعالة الوحيدة لمواجهة كورونا، لكن هذا لا يعني أن التطعيم سيقلل من عدد المصابين والوفيات بسرعة".واستطرد: "الطريقة الأكثر فاعلية حول العالم هي لا زالت اتباع البروتوكولات الصحية. وأن الالتزام بهذه البروتوكولات بالتزامن مع إجراء التطعيم هو الطريقة الأكثر فعالية لمواجهة الفيروس".ولفت إلى أن إيران اشترت 4 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك" الروسي، وأن أول شحنة منه وصلت إلى البلاد اول أمس الخميس، بالإضافة إلى تلقيها 4 ملايين و200 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، ضمن آلية "كوفاكس".وأشار إلى أنه هناك ثلاثة لقاحات محلية الصنع تمر بالمرحلة المتقدمة من الاختبار على الإنسان لتصل الى مرحلة الإنتاج الضخم.