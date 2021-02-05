البرلمان العربي يرحب بنتائج انتخابات السلطة التنفيذية الليبية

رحب رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، اليوم الجمعة، بنتائج انتخابات السلطة التنفيذية الليبية في جنيف، حسبما أعلنت فضائية العربية في نبأ عاجل.وفي سياق متصل، أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، أن "عملية انتخاب السلطة الليبية المؤقتة تميزت بالشفافية"، مشددة على أن "أمام السلطة التنفيذية الليبية المؤقتة الكثير من التحديات".وقالت وليامز خلال مؤتمر صحافي في جنيف، الجمعة، إن "هدف السلطة التنفيذية الليبية إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر".